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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным"
© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин огласит в среду ежегодное послание Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Нынешнее послание станет уже 27-м в новейшей истории России и 17-м - для Путина. Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин - 16, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза.

Особенный формат

В этом году формат мероприятия пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса. И хотя Путин, уже сделавший прививку от коронавируса, не стал отказываться от очного выступления, Кремль был вынужден ввести некоторые ограничения.

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Как правило, на церемонию приглашают около тысячи гостей: это депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и представители администрации президента, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. В прошлом году президент оглашал послание в присутствии около 1 300 приглашенных. В этом году Кремль не называл число гостей.

Об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не было. Однако журналистов предупреждали, что на протяжении всей церемонии необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Еще одна необходимая мера - наличие нескольких отрицательных тестов на коронавирус. Так, представителям СМИ для допуска на церемонию нужно будет иметь с собой три справки об отрицательных ПЦР-тестах.

Сократилось и число журналистов, допущенных на мероприятие: освещать церемонию с места в этом году смогут 435 представителей СМИ против 900 годом ранее.

Место и время

Мероприятие традиционно начнется в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию послания президента будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на его сайте.

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Продолжительность мероприятия не регламентирована. Рекордным по объему было обращение к парламенту в 2018 году: выступление главы государства продлилось почти два часа. В среднем же послания занимают около часа с четвертью. Самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах.

Площадкой для церемонии в этом году выбран Центральный выставочный зал "Манеж". Путин огласит там послание уже в третий раз.

Подготовка к посланию

Кремль традиционно не анонсирует содержание послания. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в этом году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным". Речь может идти о выходе из кризиса, системных мерах поддержки, сообщал он. По словам представителя Кремля, при подготовке послания также учитывались предстоящие в этом году парламентские выборы и прошедшие протестные акции.

Некоторые темы обращения к Федеральному собранию обозначал сам президент. Так, 19 апреля Путин провел с руководством правительства и своей администрации отдельное совещание по подготовке к посланию парламенту, важными направлениями выступления он называл социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. А 15 апреля, подводя итог совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, президент заявил, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы. На другом мероприятии глава государства поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию.

Ожидания от послания

Как ожидает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, грядущее послание сформирует "новую систему координат" и станет обращением "нового времени". Матвиенко отмечала, что некоторые пункты послания могут потребовать "быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей". Поэтому уже на следующий день после обращения главы государства соберется Совет палаты, а 23 апреля пройдет ее пленарное заседание.

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В преддверии послания единороссы сообщили о ряде инициатив, которые будут предложены Путину. В частности, речь идет о поддержке крупных инфраструктурных проектов в регионах, модернизации коммунальных сетей, поддержке родителей дошкольников.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь говорил, что ожидает от послания "правдивого признания" и оценки происходящего в стране. Кроме того, руководитель компартии надеется, что в послании прозвучит тема признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассчитывает, что в послании будет объявлено о ряде "радикальных социальных, даже социалистических решений". Он ожидает услышать "и об индексации пенсий работающим пенсионерам, и о продлении программ льготной ипотеки", а также "об альтернативных механизмах решения жилищной проблемы". Ключевой темой, полагает Миронов, должна стать борьба с бедностью.

ЛДПР отнеслась к подготовке к посланию творчески, направив в Администрацию президента РФ свою версию концовки послания. Как сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, был предложен текст следующего содержания: "Нам нужен лишь рывок вперед - и никаких отступлений назад. Мы никого не боимся, мы сильны, смелы, мужественны. Мы с радостью смотрим в будущее своей страны, любимой России, и наше сердце и душа наполняются восторгом от тех будущих побед, которые мы в состоянии осуществить. Вперед, русский народ и православная Россия!"

История традиции и предыдущие послания

В России с первым подобным обращением к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин в феврале 1994 года. Путин свое первое президентское послание огласил 8 июля 2000 года, сделав главной его темой усиление вертикали власти. В других обращениях к парламенту акценты ставились на социально-экономическую тематику, вопросы демографии и повышения качества жизни россиян, темы безопасности, развития политической системы РФ.

В прошлогоднем послании глава государства не только обозначил приоритеты на ближайшие годы, но и предложил внести в конституцию целый ряд серьезных поправок, нацеленных на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона отдельных социальных гарантий. Соответствующие поправки к конституции были приняты летом прошлого года.

Помимо этого Путин в послании 2020 года анонсировал беспрецедентные меры социальной поддержки, а также подчеркнул, что уже в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Однако на амбициозные планы повлияла пандемия, которая потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей. Властям пришлось определить задачи на предстоящее десятилетие, пересмотрев часть планов и скорректировав нацпроекты.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, депутаты до конца весенней сессии примут все инициативы для реализации послания Федеральному собранию 2020 года.

Практика обращений главы государства к парламентариям существует во многих странах мира, восходя корнями к тронным речам монархов (в настоящее время тронные речи сохраняются в Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландах). Президент США каждый год, начиная с 1790 года, произносит перед Конгрессом речь "О положении страны", во Франции, Италии и ряде других стран главы государств зачитывают перечень поручений своим правительствам. В Германии и Австрии к кабинету министров обращаются канцлеры. Институт обращений главы государства к парламенту существует и во многих странах на постсоветском пространстве.

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