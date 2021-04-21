Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин огласит в среду ежегодное послание Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Нынешнее послание станет уже 27-м в новейшей истории России и 17-м - для Путина. Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин - 16, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза. Особенный формат В этом году формат мероприятия пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса. И хотя Путин, уже сделавший прививку от коронавируса, не стал отказываться от очного выступления, Кремль был вынужден ввести некоторые ограничения.

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Как правило, на церемонию приглашают около тысячи гостей: это депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и представители администрации президента, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. В прошлом году президент оглашал послание в присутствии около 1 300 приглашенных. В этом году Кремль не называл число гостей. Об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не было. Однако журналистов предупреждали, что на протяжении всей церемонии необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Еще одна необходимая мера - наличие нескольких отрицательных тестов на коронавирус. Так, представителям СМИ для допуска на церемонию нужно будет иметь с собой три справки об отрицательных ПЦР-тестах. Сократилось и число журналистов, допущенных на мероприятие: освещать церемонию с места в этом году смогут 435 представителей СМИ против 900 годом ранее. Место и время Мероприятие традиционно начнется в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию послания президента будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на его сайте.

Продолжительность мероприятия не регламентирована. Рекордным по объему было обращение к парламенту в 2018 году: выступление главы государства продлилось почти два часа. В среднем же послания занимают около часа с четвертью. Самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах. Площадкой для церемонии в этом году выбран Центральный выставочный зал "Манеж". Путин огласит там послание уже в третий раз. Подготовка к посланию Кремль традиционно не анонсирует содержание послания. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в этом году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным". Речь может идти о выходе из кризиса, системных мерах поддержки, сообщал он. По словам представителя Кремля, при подготовке послания также учитывались предстоящие в этом году парламентские выборы и прошедшие протестные акции. Некоторые темы обращения к Федеральному собранию обозначал сам президент. Так, 19 апреля Путин провел с руководством правительства и своей администрации отдельное совещание по подготовке к посланию парламенту, важными направлениями выступления он называл социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. А 15 апреля, подводя итог совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, президент заявил, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы. На другом мероприятии глава государства поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию. Ожидания от послания Как ожидает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, грядущее послание сформирует "новую систему координат" и станет обращением "нового времени". Матвиенко отмечала, что некоторые пункты послания могут потребовать "быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей". Поэтому уже на следующий день после обращения главы государства соберется Совет палаты, а 23 апреля пройдет ее пленарное заседание.