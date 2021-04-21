В Совфеде считают, что заявление Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе не имеет смысла

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Донбассе не имеет никакого смысла, это заявление хорошего актера. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это заявления хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет. Он предлагает встречу в украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", - сказал сенатор.

По его мнению, Донбасс можно назвать украинским с большой натяжкой, поскольку и ЛНР, и ДНР давно заявляют, что они не приемлют нынешнюю власть на Украине. "Во вторых, о чем говорить с ним после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе. Россия не является стороной конфликта. Пусть встречается с лидерами непризнанных республик, которых признал, кстати, народ Донбасса. Пусть с ними определяет дальнейшую судьбу региона", - добавил Джабаров.

Он предположил, что Зеленскому захотелось заявить о себе, "как бы перехватить инициативу" перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено в среду. "Это по меньшей мере смешно. Я думаю, что это заявление, кроме самого Зеленского, никто и не заметит", - заключил первый зампред международного комитета СФ.

Ранее Зеленский в своем видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский лидер также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В декабре 2020 года Зеленский уже заявлял о готовности общаться с Путиным. Тогда он отмечал, что президенты могли бы обсуждать вопросы урегулирования в Донбассе, в числе которых относящиеся к формату "нормандской четверки", а также тему обмена удерживаемых лиц, которую невозможно решить в рамках переговоров Контактной группы.

Отношение Запада

Президенту Украины нужно заняться руководством своей страной и подумать о ее народе, вместо того, чтобы постоянно пытаться привлечь Запад к конфликту с Россией, считает Джабаров.

"Мне кажется, Западу он уже надоел больше пареной репы. Потому что одно нытье и просьбы о помощи, о вступлении [в НАТО]. Страна доверила руководить государством, вот и надо руководить, а не апеллировать все время к Западу и пытаться привлечь Запад к конфликту с Россией", - сказал Джабаров, комментируя заявление Зеленского о поддержке Украины западными государствами и НАТО.

Об этом украинский лидер сказал в своем видеообращении, а также заявил, что лидеры США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, президент Совета Европы и генсек НАТО готовы оказать Украине финансовую помощь, вводить в отношении России более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции. В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало и Украине "может понадобиться решительность". Зеленский заявил, что гражданам его страны "нужны четкие сигналы" от Запада о готовности предоставлять Украине поддержку не просто как партнеру, "а как игроку одной команды".