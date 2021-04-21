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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2021.
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2021.
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2021.
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2021.
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2021.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2021. Цифры и факты

© Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз обратился с посланием к российским законодателям. Речь длилась больше часа.

Из-за пандемии формат выступления в этом году пришлось несколько скорректировать. Так, журналистов предупреждали, что на протяжении всей церемонии необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Плюс еще одна необходимая мера — наличие нескольких отрицательных тестов на коронавирус. 

Как правило, на церемонию приглашают около тысячи гостей: кроме членов Совета Федерации и депутатов Госдумы это еще члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели законодательных собраний из регионов, представители традиционных конфессий и общественные деятели. В этом году Кремль не называл число гостей. 

Мы собрали главные цифры и показатели, о которых говорил глава государства.

 

Теги
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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