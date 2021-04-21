Более 55 тыс. человек подали заявления на участие в тестировании онлайн-голосования

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Прием заявлений на участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идет в штатном режиме, по состоянию на утро среды заявки на участие в нем через портал госуслуг подали уже более 55 тыс. человек. Об этом ТАСС в среду сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"Прием заявлений на тестирование ДЭГ действительно идет, на портале госуслуг более 55 тыс. человек уже подали заявления на участие в тестировании. Пошел прием заявлений и на портале mos.ru", - сказал Булаев.

По его словам, цель тестирования состоит "не только в том, чтобы набирать конкретное количество заявлений, а в том, чтобы смоделировать возможные проблемы, которые могут возникнуть при реальном голосовании, и отработать механизмы их устранения". "Мы этим и занимаемся. Темп подачи заявлений, несомненно, говорит о том, что нагрузка будет большая и, весьма возможно, нам придется ограничить прием заявлений по количеству на каком-то этапе", - отметил зампред ЦИК.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования стартовал 21 апреля. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.

Сама тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая. В ходе нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

Об онлайн-голосовании

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.