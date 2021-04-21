Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж". Глава государства затронул, в частности, темы пандемии и здравоохранения в целом, демографии и поддержки семей с детьми.
ТАСС собрал основные тезисы выступления Путина.
О пандемии
1
- Начало пандемии было временем "абсолютной неопределенности", но президент никогда не сомневался, что это испытание удастся преодолеть.
- В России граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, а миллионы россиян, боровшихся с пандемией, работали быстро, качественно и на совесть. Российские ученые совершили прорыв, а разработанные ими три вакцины стали "прямым воплощением растущего научного и технологического потенциала страны".
- Пока коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угрозой, необходимо максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей.
- Вакцинация сейчас имеет "центральное значение", должна быть возможность сделать прививку повсеместно, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет.
О демографии
2
- В России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии. Необходимо вновь вернуться к устойчивому росту численности населения и к 2030 году довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет.
- В частности, правительство должно реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности, например сердечно-сосудистым заболеваниям.
- С 1 июля следует запустить программу диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов.
- Как минимум до конца года необходимо продлить программу кешбэка на туристические поездки по России.
- Родителям, отправляющим детей в летние лагеря, следует возмещать половину стоимости путевки. Также необходимо организовать систему студенческого туризма.
О системе здравоохранения
3
- Система здравоохранения во всем мире стоит на пороге революции, и Россия не может ее пропустить - отечественная медицина должна быть построена на новой технологической базе.
- В 2021-2023 годах в сельскую местность отправят еще 5 тыс. машин скорой помощи. Это позволит практически полностью обновить парк.
О цифровизации госуслуг
4
- Через три года большая часть государственных услуг будет предоставляться дистанционно. Уже в следующем году в России необходимо внедрить принципы "социального казначейства", чтобы пособия и выплаты оформлялись "без беготни по инстанциям".
- Вопросы взыскания алиментов тоже следует решать удаленно, эта система не должна быть унизительной для родителя с ребенком.
О ценах и поддержке бизнеса
5
- Пандемия нанесла удар по благосостоянию людей во всем мире, и это вызов для всех стран, включая Россию. Обеспечить рост реальных расходов граждан - главная задача властей.
- Доходы, в частности, съедает рост цен, и задача правительства - регулировать их рыночными методами. Государство не будет директивно устанавливать цены.
- Правительство должно к концу 2021 года восстановить рынок труда, а в течение месяца - представить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.
- Валютный контроль для несырьевых экспортеров следует упростить.
- По итогам 2021 года будут приниматься решения о "донастройке" налогового законодательства.
- Все эти меры должны превратить прибыль бизнеса в инвестиции: власти будут поощрять тех, кто вкладывает, а не выводит дивиденды.
О новых выплатах
6
- Государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, - в среднем 5 650 рублей в месяц.
- Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).
- Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году следует выплатить по 10 000 рублей. Такую меру для первоклассников стоит распространить на следующие годы.
Об образовании и культуре
7
- В России построят еще 1 300 школ, где смогут учиться 1 млн детей. Дополнительные средства также выделят на покупку школьных автобусов.
- Необходимо установить доплату в 5 000 рублей в месяц кураторам учебных групп в техникумах и колледжах. Сейчас аналогичная доплата положена за классное руководство в школах.
- В ближайшие два года в вузах появятся еще 45 000 бюджетных мест, в основном в регионах. В 2021-2024 годах на развитие как минимум 100 региональных вузов выделят 116,2 млрд рублей.
- Будет создан президентский фонд культурных инициатив, уже в 2021 году через него распределят 3,5 млрд рублей грантов.
О науке
8
- До 2024 года на гражданские научные исследования направят 1,63 трлн рублей. Появятся инновационные программы, которые получат статус государственной важности.
- В частности, это обеспечение полностью независимого производства вакцин. Кроме того, в случае появления новой опасной инфекции Россия должна быть готова разработать эффективную тест-систему в течение четырех дней и в кратчайшие сроки создать вакцину от нее.
Об экологии и климате
9
- Новая энергетика, фармацевтика и климатические изменения должны стать стимулом для модернизации отечественной промышленности. России нужны новые комплексные подходы по разнообразным направлениям в сфере энергетики, в том числе водородной и атомной.
- Россия должна адаптировать различные отрасли к изменению климата, наладить жесткий контроль в сфере борьбы с вредными выбросами. В городах необходимо ввести квоты на выбросы.
- Следует ускорить установление финансовой ответственности предприятий за причинение экологического вреда, а также уже в 2021 году обеспечить расширенную ответственность производителей за утилизацию упаковки.
- Экологические платежи должны быть "окрашены" и идти на восстановление окружающей среды.
О поддержке регионов
10
- Правительство должно к 1 июня представить предложения, как обеспечить долгосрочную устойчивость региональных финансов.
- Пока будет принят ряд мер по поддержке регионов с большим долгом. Часть коммерческого долга региона, превышающую 25% его доходов, заместят бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Истекающие бюджетные кредиты пролонгируют.
- Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить.
О жилье и строительстве
11
- Амбициозная цель ежегодно строить порядка 120 млн кв. м жилья "никуда не исчезла". Необходим специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства.
- Средства Фонда национального благосостояния направят на крупные инфраструктурные проекты, например продление скоростной автотрассы Москва - Казань до Екатеринбурга.
О туризме
12
- Россия снимет ограничения на въезд туристов, как только появится такая возможность. Необходимо сделать так, чтобы граждане большинства стран мира могли за четыре дня оформить электронную визу для поездки в РФ.
- Развитие туристических объектов будет финансироваться за счет льготных кредитов под 3-5% годовых.
О международных интересах и безопасности
13
- В международной политике Москва ведет себя "в высшей степени сдержанно", несмотря на откровенное хамство со стороны других стран, несмотря на то что "цеплять" ее стало своего рода видом спорта.
- Россия хочет иметь добрые отношения со всеми государства и не собирается "сжигать мосты", но при необходимости ее ответ будет "асимметричным, быстрым и жестким". При этом красные линии в отношениях с другими странами Россия будет определять в каждом конкретном случае сама.
- Россия продолжает укреплять вооруженные силы. В частности, в ядерной триаде доля современной техники уже в конце 2021 года приблизится к 90%.
- При этом Москва выступает за глобальную стабильность и предлагает создать "уравнение безопасности" для всего мира.