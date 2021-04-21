Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж". Глава государства затронул, в частности, темы пандемии и здравоохранения в целом, демографии и поддержки семей с детьми.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Путина.