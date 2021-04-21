Путин заявил о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сбережение народа страны является высшим национальным приоритетом в России, и сейчас Россия должна выйти на устойчивый рост численности населения. Об этом в среду сообщил президент Владимир Путин.

"Сбережение народа страны - высший национальный приоритет, этим приоритетом определяются все положения обновленной конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителям в воспитании семьи, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет", - сказал он в послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, Россия столкнулась с эпидемией в то время, когда наложились друг на друга последствия демографических ударов 1940-х и 1990-х годов. "Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайна, к сожалению, это так, это нужно констатировать, действовать исходя из этой ситуации", - подчеркнул он.

Путин добавил, что статистика остается неутешительной. "Мы даже видим определенное снижение, понятное из-за пандемии", - отметил президент.