Путин заявил, что большинство госуслуг через три года должны предоставляться онлайн

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Большинство государственных услуг через три года должны предоставляться в дистанционном формате. Об этом в среду сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

"Уже в следующем 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначества, это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - то есть на постоянной основе", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал ТАСС, что правительство планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг - среди них такие сервисы, как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн".

По итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов. Например, "Поступление в вуз онлайн". Он дает возможность направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. Уточняется, что в рамках этого суперсервиса с начала летней кампании будут доступны 113 высших учебных заведений, тогда как в 2020 году были доступны только 54.

Еще один сервис, позволяющий проактивно информировать о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина) суперсервис "Социальная поддержка онлайн". Также запущен такой суперсервис, как "Цифровое исполнительное производство", который позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов.

Также на портале были организованы суперсервис "Трудовые отношения онлайн", где можно оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий "Работа в России" и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

Новый портал госуслуг

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания Путина с членами правительства сообщил, что министерство в среду запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режиме, старый портал планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.

В конце прошлого года Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что новая, более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. В докладе президенту Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг. Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.