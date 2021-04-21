"Цеплять Россию стало спортом". Что Путин сказал в своем послании о внешней политике

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Большую часть своей речи он посвятил внутренним вопросам — социальной сфере, экономике, здравоохранению, но также затронул и тему международных отношений. Приводим главное из высказываний Путина о внешней политике.
Россия и глобальная стабильность
Как отметил президент, Москва выстраивает связи с абсолютным большинством стран мира на основе взаимного уважения, в том числе со странами Европы. Но, словам Путина, ряд государств завели обычай без повода цеплять Россию, что стало новым видом спорта. Путин отметил, что Москва ведет себя сдержанно и скромно, видя хамство других стран, но подчеркнул, что организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, "как давно ни о чем не жалели".
Президент предложил другим странам обсудить вопросы глобальной стабильности, в том числе для создания "уравнения безопасности".
Защита национальных интересов
Президент напомнил, что у России есть свои интересы, которые она намерена отстаивать в рамках международного права, как это делают другие государства.
"А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон — Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что у Москвы хватит терпения, ответственности, профессионализма и уверенности в себе при принятии любого решения.
"Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — заявил президент.
Москва не сжигает мосты
По словам Путина, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. "В том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются, — указал президент. — Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен взорвать эти мосты, то [они] должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким".
Как указал глава государства, несмотря на добрые намерения России, он видит, что "происходит в реальной жизни".
"Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", — констатировал Путин.
Атака на Белоруссию
В своем выступлении президент также указал, что на Белоруссию фактически готовилась массированная кибератака, а "коллективный Запад" игнорирует ситуацию с подготовкой убийства Лукашенко.
"Чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе? Это просто так, одним рубильником, не сделаешь", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что в последнее время попытки отдельных государств навязать свою волю другим стали обыденностью.
"Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное. Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", — отметил президент. По мнению Путина, отношение к Лукашенко может быть разным, "как и к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро", но планировать его убийство недопустимо.
Международное сотрудничество
Путин рассчитывает на личную встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН для укрепления ключевой роли всемирной организации в мировых делах.
Президент отметил, что Москва стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделала для стабилизации ситуации в Сирии, налаживания политического диалога в Ливии.
"Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха", — напомнил Путин.