{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Обновлено 

Путин рассчитывает, что саммит "пятерки" СБ ООН проведут, как только позволят условия

Такая инициатива была выдвинута Россией в прошлом году, напомнил глава государства
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что личную встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия. Такая инициатива была выдвинута Россией в прошлом году, напомнил глава государства в среду в послании Федеральному собранию.

На эту тему
Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина
Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Он подчеркнул, что у стран "ядерной пятерки" особая ответственность в сфере безопасности.

"Надеюсь, что инициатива о личной встрече глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована, и она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", - сказал Путин.

РФ всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества, указал он. "Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций", - сделал акцент российский лидер.

Он отметил, что Москва стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделала для стабилизации ситуации в Сирии, налаживания политического диалога в Ливии. "Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха", - напомнил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Путин: некоторые страны без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"
По словам президента, в ответ на это Москва ведет себя сдержанно и скромно
Читать полностью