Путин рассчитывает, что саммит "пятерки" СБ ООН проведут, как только позволят условия

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что личную встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия. Такая инициатива была выдвинута Россией в прошлом году, напомнил глава государства в среду в послании Федеральному собранию.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Он подчеркнул, что у стран "ядерной пятерки" особая ответственность в сфере безопасности.

"Надеюсь, что инициатива о личной встрече глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована, и она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", - сказал Путин.

РФ всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества, указал он. "Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций", - сделал акцент российский лидер.

Он отметил, что Москва стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов и уже многое сделала для стабилизации ситуации в Сирии, налаживания политического диалога в Ливии. "Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха", - напомнил Путин.