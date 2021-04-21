Путин сравнил недругов России с "мелкими Табаки", которые крутятся вокруг Шерхана

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но видит, что "происходит в реальной жизни", заявил в среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - констатировал Путин.

Недружественные акции в отношении Москвы не прекращаются, некоторые страны превратили это в "новый вид спорта", считает президент. "Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта, кто громче что-то скажет", - отметил глава государства.

По его словам, в ответ на это Москва ведет себя сдержанно и скромно. "Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - заметил Путин.

Организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни о чем не жалели, заявил Путин. "Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. "В том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются, - указал Путин. - Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен взорвать эти мосты, то [они] должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким".

Россия всегда найдет путь, как отстоять свою позицию и свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон, заявил Путин. "У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что смысл и содержание политики РФ на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. "Вместе с тем в мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим", - констатировал Путин.

Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами, заявил Путин. "Я просто вынужден это сказать. У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и в своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения, - подчеркнул глава государства. - Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

Глобальная стабильность

Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать "уравнение безопасности", заявил Путин. "Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности", которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения", - сказал президент.

"У стран "ядерной пятерки" здесь особая ответственность. Надеюсь, что инициатива в личных встречах глав государств - постоянных членов Совета безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована как только позволят эпидемиологические условия", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании, заявил, что Москва передала Вашингтону свое видение параметров нового "уравнения безопасности" в сфере контроля над вооружениями.