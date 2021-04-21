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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Песков заверил, что поручения по итогам послания Путина парламенту подготовят оперативно

В речи, которая продлилась почти 1 час 20 минут, глава государства обозначил свое видение путей решения ключевых задач, стоящих перед страной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Перечень поручений по итогам послания президента России Владимира Путина парламенту будет оперативно подготовлен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Перечень поручений будет подготовлен оперативно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин выступил с посланием парламенту в среду в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В речи, которая продлилась почти 1 час 20 минут, глава государства обозначил свое видение путей решения ключевых задач, стоящих перед страной. Основная часть послания была посвящена внутрироссийским вопросам - здравоохранению, помощи семьям с детьми, борьбе с пандемией, развитию экономики и инвестиций, инфраструктуры и т.д. Также президент затронул проблемы внешней политики и вопросы обеспечения безопасности.

По итогам мероприятий, которые проводит Путин, в том числе таких значимых, как послание парламенту, традиционно формируется перечень поручений. Этот документ, как правило, публикуется на сайте Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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