Песков заверил, что поручения по итогам послания Путина парламенту подготовят оперативно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Перечень поручений по итогам послания президента России Владимира Путина парламенту будет оперативно подготовлен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Перечень поручений будет подготовлен оперативно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин выступил с посланием парламенту в среду в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В речи, которая продлилась почти 1 час 20 минут, глава государства обозначил свое видение путей решения ключевых задач, стоящих перед страной. Основная часть послания была посвящена внутрироссийским вопросам - здравоохранению, помощи семьям с детьми, борьбе с пандемией, развитию экономики и инвестиций, инфраструктуры и т.д. Также президент затронул проблемы внешней политики и вопросы обеспечения безопасности.

По итогам мероприятий, которые проводит Путин, в том числе таких значимых, как послание парламенту, традиционно формируется перечень поручений. Этот документ, как правило, публикуется на сайте Кремля.