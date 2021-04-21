Турчак: послание президента станет основой предвыборной программы "Единой России"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию станет основой предвыборной программы "Единой России", с которой партия будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил в среду секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Единая Россия" безотлагательно приступает к реализации послания президента - оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму", - цитирует его официальный Telegram-канал единороссов.

"Уже завтра состоится заседание программной комиссии партии, где будут даны поручения фракциям "Единой России" по законодательному обеспечению озвученных президентом целей", - уточнил Турчак.

Он напомнил, что в послании президент "предложил план конкретных действий и мероприятий", в том числе в нем были учтены предложения "Единой России". "Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий. Отражены наши инициативы о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу", - перечислил секретарь генсовета. По его оценке, "решения о запуске программы замены коммунальных сетей и поддержке крупных инфраструктурных проектов могут стать локомотивами роста регионов", поскольку их реализация "потянет за собой экономику, позволит создать новые рабочие места, в конечном итоге повысит качество жизни людей".

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.