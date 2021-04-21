Борисов заявил, что РФ рассмотрит перспективу ВТС с Турцией в случае поставок БЛА Украине

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия в случае поставок Турцией беспилотников Украине рассмотрит перспективу военно-технического сотрудничества с Анкарой с учетом этого. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Будем конкретно смотреть в конкретном случае", - сказал Борисов журналистам, отвечая на вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине.

15 апреля газета Turkiye со ссылкой на источник сообщила, что Турция готова продавать свое вооружение и БПЛА всем странам, в том числе и России. Источник отметил, что Анкара "может осуществить продажу после переговоров и по достижении взаимоприемлемых условий", так как БПЛА "не направлены против России или какой-либо другой страны". Тремя днями ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настоятельно рекомендует всем ответственным странам, Турции в том числе, "проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима" и предостерегает их от того, чтобы подпитывать эти милитаристские настроения.

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов.