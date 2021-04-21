В МИД России вызвали замруководителя американского посольства

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы американского посольства в Москве вызван в среду в МИД РФ. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства", - отметили в министерстве.

Около 15:00 мск заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС. "Я здесь, чтобы встретиться с российскими коллегами", - сказал он журналистам.

Он пробыл в дипведомстве около 15 минут. Горман отказался от общения с журналистами после посещения министерства.

Во вторник посол США в РФ Джон Салливан заявил, что направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели, до встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. 15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила об ответных мерах.