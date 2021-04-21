"Мы не хотим сжигать мосты". Яркие цитаты Путина из послания парламенту

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Слова благодарности тем, кто боролся с пандемией, новые задачи на ближайшие годы, предупреждения тем, кто пытается "цеплять Россию" в международных отношениях, - обо всем этом говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

ТАСС собрал самые яркие высказывания главы государства.

О регулировании цен

"Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать".

О школьных учебниках

"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые учебники школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано - и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно".

Об экологической ответственности бизнеса

"Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счет природы - убери за собой".

О поощрении инвестиций

"Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает".

О "новом виде спорта"

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта - кто громче что-то скажет".

О Киплинге

"Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель".

О провокациях

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

О международных отношениях

"Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен взорвать эти мосты, то [они] должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким".

О границах