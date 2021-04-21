Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 22 апреля в Москве, подтвердили в среду в пресс-службе Кремля. Там уточнили, что лидеры могут затронуть вопросы дальнейшего развития партнерских отношений двух стран, в том числе в рамках Союзного государства.

"22 апреля в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, на переговорах "имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства".