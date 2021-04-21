Володин напомнил, что митинги должны быть согласованы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проведение митингов должно оформляться в соответствии с законодательством РФ, гражданам в этом вопросе следует ориентироваться на букву закона, заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Граждан я прошу об одном - надо исходить из закона, и только закона. У нас разрешены митинги, но они должны быть в соответствии с законодательством оформлены", - сказал он журналистам. По словам спикера, при "огромном выборе политиков и партий" правильно поддержать "того политика, который национально ориентирован".

"Нельзя поддерживать тех, для кого страна уже как суверенное государство не существует, нельзя поддерживать того, кто бегает и побирается с руки у шерханов и приспешников других стран - по посольствам, по консульствам", - убежден Володин.

Ранее ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) анонсировал очередную несанкционированную акцию 21 апреля. В МВД России заявили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны, и призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Также об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних предупредила Генеральная прокуратура России.