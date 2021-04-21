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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Песков рассказал, как ведется подготовка текста послания Путина парламенту

По словам пресс-секретаря президента, это занимает месяц-полтора
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Текст Послания президента РФ Федеральному собранию готовится около полутора месяцев, но финальная версия обращения определяется главой государства лично. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

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"Послание так или иначе является производным от тех планов развития, которые на повестке дня, и которые верстаются и корректируются с учетом изменений постоянно. Но непосредственно текст [послания] готовится где-то месяца полтора", - сказал представитель Кремля, отметив, что именно в этот период "ведется активная работа" над документом.

По словам Пескова, над обращением главы государства к парламенту работает целая группа внутри администрации президента в тесной координации с правительством РФ и профильными ведомствами. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь, "все-таки финальную часть работы [президент] совершает сам: он вносит уже финальную правку, зачастую добавляет новые моменты, какие-то новые посылы, и, конечно, это уже становится известным только в момент оглашения [послания]".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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