Песков рассказал, как ведется подготовка текста послания Путина парламенту

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Текст Послания президента РФ Федеральному собранию готовится около полутора месяцев, но финальная версия обращения определяется главой государства лично. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции " Комсомольская правда ".

"Послание так или иначе является производным от тех планов развития, которые на повестке дня, и которые верстаются и корректируются с учетом изменений постоянно. Но непосредственно текст [послания] готовится где-то месяца полтора", - сказал представитель Кремля, отметив, что именно в этот период "ведется активная работа" над документом.

По словам Пескова, над обращением главы государства к парламенту работает целая группа внутри администрации президента в тесной координации с правительством РФ и профильными ведомствами. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь, "все-таки финальную часть работы [президент] совершает сам: он вносит уже финальную правку, зачастую добавляет новые моменты, какие-то новые посылы, и, конечно, это уже становится известным только в момент оглашения [послания]".