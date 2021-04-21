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Встреча России, США, Китая и Пакистана по Афганистану пройдет на следующей неделе

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что встретится там с талибами

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане планируется в Дохе на следующей неделе.

Об этом сообщил ТАСС в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. "У нас намечается заседание расширенной "тройки" вместе с американцами, пакистанцами и китайцами. Скорее всего, в Дохе это состоится", - сказал он.

Кабулов также сказал, что проведет там встречу с движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Обязательно встречусь и поговорю", - сказал он ТАСС в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

18 марта в Москве прошел очередной раунд консультаций в рамках расширенной "тройки" с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей властей Афганистана, афганских политических деятелей, представителей движения "Талибан", Катара и Турции.

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