Медведев: послание Путина должно стать для "Единой России" прямым руководством к действию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина должно стать прямым руководством к действию для партии "Единая Россия". Об этом в среду заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Послание президента Федеральному собранию, которое мы услышали, - это стратегический план развития государства на ближайшие годы. На "Единой России" как на партии, которая поддерживает президента, лежит особая ответственность за его реализацию. Этот документ должен стать для нас прямым руководством к действию", - написал он на своих страницах в соцсетях.

Медведев отметил, что по каждому направлению послания будут созданы рабочие группы. "Необходимо в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента. По каждому направлению мы создадим рабочую группу и закрепим ответственных. Все разделы послания лягут в основу программы "Единой России", с которой она пойдет на федеральные парламентские выборы. Над этим с сегодняшнего дня начнет работать программная комиссия", - написал он.

Медведев также отметил, что "Единая Россия" исходит из того, что граждане страны станут соавторами программы партии. "Поэтому важно дополнить наш документ их конкретными предложениями. Этим займутся общественные приемные председателя партии и участники предварительного голосования", - добавил он.

Путин в среду огласил послание Федеральному собранию. Как сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, оно станет основой предвыборной программы "Единой России", с которой партия будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.