Песков не уверен, что у Путина было время ознакомиться с предложением Зеленского о встрече

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил текст выступления украинского лидера Владимира Зеленского с предложением о встрече в Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться. Об этом в среду заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам пресс-секретаря, текст видеообращения Зеленского, опубликованного вечером во вторник, был "оперативно доложен" Путину.

"Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться", - сказал Песков, подчеркнув, что глава государства традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления. На среду, по словам пресс-секретаря, у президента после послания также запланирован ряд рабочих встреч и других мероприятий.

"Если у него время найдется с этим [выступлением Зеленского] ознакомиться, то он, конечно же, ознакомится. Но так или иначе ему это будет доложено", - подчеркнул Песков.

До этого "в последние дни никаких запросов [от украинского президента] на общение не было", сказал пресс-секретарь российского лидера. В целом, по его словам, "очень важно общаться, когда какие-то предпосылки для этого создаются", однако на протяжении последних нескольких месяцев на линии соприкосновения в Донбассе было "огромное количество провокационных обстрелов территорий самопровозглашенных республик со стороны вооруженных сил Украины". Как подчеркнул Песков, эти провокации не прекращались изо дня в день и именно это привело к эскалации напряженности.