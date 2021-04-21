Более 146 тыс. человек подали заявления на участие в тестировании онлайн-голосования

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что через портал госуслуг подано уже более 146 тыс. заявлений от граждан на участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"По состоянию на последний час, подано [на участие в тестировании ДЭГ] 146 тыс. 2 заявления [через портал госуслуг]", - сказала она в среду на заседании ЦИК. Памфилова добавила, что еще около полутора тысяч заявлений подано москвичами через портал mos.ru.

По ее словам, также начал работу специальный кол-центр по телефону 880020036200, где граждане могут задать вопросы о тестировании ДЭГ. "На сей момент в кол-центр поступило 19 обращений. Жалоб нет", - отметила глава ЦИК.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования стартовал 21 апреля. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.

Сама тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая. В ходе нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

Онлайн-голосование

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.