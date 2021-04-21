Песков сообщил, что Путин в ночь перед посланием парламенту спал меньше обычного

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Об этом рассказал в среду в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я точно не знаю, сколько он спал, но меньше обычного однозначно", - сказал представитель Кремля, не исключив, что Путин мог спать минувшей ночью и меньше четырех часов. "Он работал очень долго", - пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что в вопросе организации рабочего времени и выделения большего количества времени на отдых никто воздействовать на президента не может, поэтому работа на посту главы государства - большая ноша. "И он эту ношу несет изо дня в день", - подчеркнул Песков.