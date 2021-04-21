Песков заявил, что судьба Донбасса небезразлична РФ и Москва продолжит оказывать помощь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Судьба жителей ЛНР и ДНР небезразлична России, гуманитарная помощь Донбассу будет оказываться и впредь. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"Россия помогает Донбассу. <…> Вереница грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки, разумеется, это все имеет место и будет продолжаться", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что жители Донбасса - "это героические люди, героические и несчастные одновременно". "Это очень гордые люди. Но почему они несчастные? Потому что они отвергнуты своей родиной, своей страной. Это самое страшное, что может произойти, и самое страшное, что может сделать страна", - констатировал он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что эти люди "были под обстрелами танков своей страны, под обстрелами артиллерийских орудий своей страны, и, конечно, же они небезразличны России". Песков также напомнил, что Россия наряду с другими участниками трехсторонней контактной группы оказывает всестороннее содействие урегулированию этого конфликта. "Дело идет очень тяжело", - заключил он.