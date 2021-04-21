Песков уверен, что Путин не станет награждать сам себя

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не станет как глава государства награждать сам себя. Такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил в среду в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Наверное, по закону некому присудить награду президенту, - пояснил Песков. - Сам он себя наградить не может и никогда не захочет".

Отвечая на вопрос о том, сам ли Путин подписывает свое заявление на отпуск, когда берет его официально, Песков заметил, что глава государства полноценно никогда не уходит в отпуск. "Он использует, как правило, какие-то выходные дни, чтобы выскочить куда-то - в Туву, Бурятию, куда-то в те края, - пояснил пресс-секретарь. - Я не знаю за многие годы какого-то периода, когда бы он, например, на неделю брал отпуск".