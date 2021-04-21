Песков: намерение оппозиции провести несогласованные акции не сказалось на тоне послания

"Нет, это вообще совершенно не связанные явления, - сказал представитель Кремля в интервью радиостанции "Комсомольская правда". - Давайте так говорить: послание это событие, которое во многом определяет судьбу развития нашей страны на следующий год, а другая субстанция все-таки не имеет отношения к большинству населения нашей страны".

Ранее в МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и предупредили, что правонарушители будут задержаны. Об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних напомнила Генпрокуратура РФ.