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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Песков: намерение оппозиции провести несогласованные акции не сказалось на тоне послания

Пресс-секретарь главы государства заявил, что "это вообще совершенно не связанные явления"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Призывы ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) провести очередную несанкционированную акцию 21 апреля не сказались на тоне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет, это вообще совершенно не связанные явления, - сказал представитель Кремля в интервью радиостанции "Комсомольская правда". - Давайте так говорить: послание это событие, которое во многом определяет судьбу развития нашей страны на следующий год, а другая субстанция все-таки не имеет отношения к большинству населения нашей страны".

Ранее в МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и предупредили, что правонарушители будут задержаны. Об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних напомнила Генпрокуратура РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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