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Парламентарии РФ и Белоруссии обсудят на конференции в мае противодействие внешним вызовам

В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметили, что ежедневно фиксируют "попытки внешних сил деструктивно повлиять на ситуацию в РФ"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские и белорусские парламентарии обсудят в мае на совместной конференции противодействие внешним угрозам. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России со ссылкой на заявление главы комиссии Василия Пискарева.

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"Василий Пискарев сообщил, что парламентарии России и Белоруссии планируют на совместной конференции в мае обсудить меры противодействия внешним вызовам и угрозам", - говорится в сообщении.

Комментируя совет президента РФ Владимира Путина другим странам не переходить красную черту в отношении России, депутат отметил, что члены комиссии ежедневно фиксируют "попытки внешних сил деструктивно повлиять на ситуацию в РФ". По словам Пискарева, российская сторона "собрала достаточно материалов, готова к открытому и аргументированному диалогу с партнерами".

Путин в рамках послания Федеральному собранию в среду выразил надежду, что "никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту". "А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - сказал президент, добавив, что организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

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