Россия высылает 10 сотрудников посольства США

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заместителю посла США Барту Горману в среду вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Указанным сотрудникам посольства предписано покинуть территорию России до конца дня 21 мая. В дипведомстве эту меру назвали зеркальным ответом на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, которых безосновательно объявили персонами нон грата.

Россия в ближайшее время сделает дальнейшие шаги в рамках ответа на антироссийские санкции США, заверил МИД. Там напомнили, что комплекс ответных мер на последнюю волну "незаконных антироссийских санкций США" был анонсирован в заявлении ведомства от 16 апреля.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. США также высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".