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"Единая Россия" примет участие в подготовке инициатив по реализации послания

Глава высшего совета единороссов Борис Грызлов напомнил, что в своем обращении президент РФ Владимир Путин дважды сослался на партийные инициативы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" через своих представителей во всех органах госвласти примет участие в подготовке инициатив по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил в среду журналистам глава высшего совета единороссов Борис Грызлов.

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"Работа партии "Единая Россия" по реализации послания президента должна начаться незамедлительно <...> В послании четко обозначена необходимость оперативной выработки решений, поставлены конкретные задачи правительству. Наша партия обязана и примет участие в подготовке заявленных инициатив через своих представителей во всех органах государственной власти", - заявил он.

Грызлов напомнил, что в своем обращении Путин дважды сослался на партийные инициативы, в том числе по бесплатной для граждан подводке газа непосредственно до границ земельного участка домохозяйства и по стопроцентной оплате больничных для родителей детей до семи лет включительно. "Надо отметить, что у партии "Единая Россия" много аналогичных инициатив, направленных на улучшение благосостояния наших граждан", - заверил глава высшего совета единороссов.

Он уточнил, что уже завтра состоится совместное заседание бюро высшего совета, президиума генсовета и партийной комиссии по подготовке предвыборной программы, на котором будет обсуждаться обеспечение выполнения поставленных президентом задач в партийной работе. Заседание пройдет по инициативе и при непосредственном участии председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, добавил Грызлов.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссия
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