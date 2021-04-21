"Единая Россия" примет участие в подготовке инициатив по реализации послания

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" через своих представителей во всех органах госвласти примет участие в подготовке инициатив по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил в среду журналистам глава высшего совета единороссов Борис Грызлов.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Работа партии "Единая Россия" по реализации послания президента должна начаться незамедлительно <...> В послании четко обозначена необходимость оперативной выработки решений, поставлены конкретные задачи правительству. Наша партия обязана и примет участие в подготовке заявленных инициатив через своих представителей во всех органах государственной власти", - заявил он.

Грызлов напомнил, что в своем обращении Путин дважды сослался на партийные инициативы, в том числе по бесплатной для граждан подводке газа непосредственно до границ земельного участка домохозяйства и по стопроцентной оплате больничных для родителей детей до семи лет включительно. "Надо отметить, что у партии "Единая Россия" много аналогичных инициатив, направленных на улучшение благосостояния наших граждан", - заверил глава высшего совета единороссов.

Он уточнил, что уже завтра состоится совместное заседание бюро высшего совета, президиума генсовета и партийной комиссии по подготовке предвыборной программы, на котором будет обсуждаться обеспечение выполнения поставленных президентом задач в партийной работе. Заседание пройдет по инициативе и при непосредственном участии председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, добавил Грызлов.