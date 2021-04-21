Совет законодателей обсудит реализацию послания президента

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Совет законодателей на своем предстоящем на следующей неделе заседании обсудит реализацию послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Уже на следующей неделе у нас в планах вынести этот вопрос приоритетным на Совет законодателей. 27 апреля состоится Совет законодателей в Санкт-Петербурге, приедут председатели всех законодательных собраний регионов. У нас есть вопросы совместного ведения", - сказал Володин.

По его словам, участие в заседании также примут главы комитетов Госдумы. "И мы, собравшись вместе, будем обсуждать вопросы реализации послания, чтобы синхронно и на федеральном, и на региональном уровне вместе с правительством сделать все, чтобы как можно быстрее заработали нормы, важные для людей", - уточнил Володин.

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ - совещательный и консультативный орган, созданный для согласованного законодательного обеспечения реализации госполитики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения РФ и субъектов Федерации, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий палат парламента и законодательных органов власти регионов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, а также проработки законодательных инициатив.

В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, главы парламентов субъектов РФ.