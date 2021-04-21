Объявленный Киевом персоной нон грата российский дипломат покинул Украину

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников, высылки которого ранее потребовал украинский МИД, покинул территорию Украины. Об этом ТАСС в среду сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - проинформировали в посольстве.

О том, что Украина высылает из страны старшего дипломата посольства России в Киеве, сообщил в субботу украинский МИД. В воскресенье замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина-24" уточнил что, речь идет о Евгении Черникове. В посольстве РФ в Киеве подтвердили эту информацию, а также сообщили о получении в понедельник соответствующей ноты от внешнеполитического ведомства Украины. На следующий день МИД России распространил заявление, в котором Украине выражен решительный протест в связи с высылкой сотрудника посольства.

Такой шаг Киева стал ответным и является реакцией на то, что 17 апреля МИД РФ объявил временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого днем ранее задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. С российской стороны было указано "на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации". В связи с этим было объявлено о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России, и ему было рекомендовано покинуть пределы страны в течение 72 часов начиная с 19 апреля.