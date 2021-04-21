Постпред РФ прокомментировал решение ОЗХО по Сирии

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии, принятая членами ОЗХО, свидетельствует о том, что структура превратилась в политический инструмент. Об этом заявил в среду постпред РФ при организации Александр Шульгин, выступая во вторник на Конференции государств-участников.

"Сегодня у нас черный день в истории ОЗХО, - отметил он. - Очень жаль, что организация превратилась из технического органа в политический инструмент, устаивающий судилище над государством-участником. На этот раз - над Сирией".

"Полагаем, что рано или поздно правда о событиях в Сирии выйдет наружу, - подчеркнул дипломат. - История так или иначе расставит все по своим местам. И тогда за свершившееся сегодня в стенах ОЗХО будет стыдно не только нам и странам, которые голосовали против данного решения, но и многим из тех, которые его поддержали".