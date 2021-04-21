Посол РФ в Праге прибыл в МИД для встречи с министром иностранных дел Чехии

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский прибыл в среду в здание МИД республики, где состоится его встреча с главой внешнеполитического ведомства Якубом Кулганеком.

Министр сообщил ранее журналистам, что встреча со Змеевским запланирована на 18:00 по местному времени (19:00 мск). Он намерен выразить послу протест по поводу объявления Россией персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве в ответ на произведенную ранее высылку из республики 18 российских дипломатов. Кулганек проинформирует Змеевского о дальнейших шагах Чехии в отношениях с Россией.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, Россия с этими заявлениями не согласна. МИД РФ выражал Праге решительный протест.