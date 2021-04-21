Источник: Прилепин ведет переговоры с КПРФ об интеграции левых сил перед выборами в Думу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин ведет с КПРФ переговоры об объединении левых сил перед выборами в Госдуму, он планирует выступить на съезде коммунистов 24 апреля. Об этом в среду сообщил ТАСС источник, близкий к руководству справороссов.

"Такие переговоры ведутся. Помимо отдельной пресс-конференции в субботу, Захар Прилепин собирается посетить съезд КПРФ и выступить перед делегатами. Его не устраивают темпы интеграции на левом фланге", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Прилепина ТАСС сообщили, что в условиях подготовки к парламентским выборам он "ничего не исключает для себя и своей команды в целях максимальной интеграции сил на левопатриотическом фланге".

Ранее Прилепин в беседе с журналистами отмечал, что партия "За правду" вела переговоры об объединении с КПРФ, но речь шла о "растворении" в рядах коммунистов, поэтому он предпочел интеграцию со "Справедливой Россией".

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения. Полное название обновленной политической силы - "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", короткое - "Справедливая Россия - За правду". Минюст России зарегистрировал изменения в уставе партии.