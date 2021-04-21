В Кремле ответили на требование Чехии вернуть высланных дипломатов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран, это подчеркивал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать озвученное главой МИД Чехии Якубом Кулганеком требование.

В среду Кулганек выразил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве. Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.

В правительстве Чехии ранее заявляли, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге. Оппозиция призвала правительство предпринять шаги по достижению паритета в численности сотрудников обеих миссии.

По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Между тем директор международного департамента администрации президента Рудольф Йиндрак заявлял, что, если считать вместе с культурными представительствами, число чешских сотрудников в РФ больше, чем наоборот, - "примерно на 50 человек".