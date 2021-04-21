Госсекретарь Союзного государства назвал бесперспективными санкции против Москвы и Минска

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Санкции против Москвы и Минска бесперспективны, ответом на них станет упрочение союзнических отношений России и Белоруссии. Об этом в среду заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя в беседе с ТАСС послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Он подчеркнул, что обоснованным и закономерным ответом сторон становится упрочение союзнических отношений в сфере безопасности и оборонного пространства, расширение форматов сотрудничества по экономической интеграционной повестке, стремление дать возможность тысячам и тысячам россиян и белорусов лучше узнать друг друга, расширяя сотрудничество регионов и городов-побратимов, масштабное взаимодействие в сфере бизнеса, образования, науки, культуры.

"Важно пригласить молодых граждан Беларуси и России к большому разговору о том, что их волнует, заботит, с чем они согласны и что их тревожит. Фундаментом отношений следующих поколений граждан наших стран может стать только взаимный интерес, искренность, товарищество сверстников - молодых людей, чутко понимающих современный мир и выстраивающих свои планы в соответствии с возможностями и вызовами времени. Пусть их планы будут все более общими и близкими", - отметил Мезенцев.