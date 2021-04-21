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Песков заявил, что России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы

Уязвимость Белоруссии усиливает внешнюю опасность для России, и наоборот, отметил пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь 1".

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"Мы и по отдельности - Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", - сказал он.

Песков добавил, что "уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны".

Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании российскому парламенту в среду уделил ситуации в Белоруссии достаточно большое внимание. Именно этим, пояснил Песков, глава государства решил продемонстрировать то, как другие страны могут проявлять свою враждебную политику.

"С этой враждебной политикой сталкивается и Белоруссия, и наша страна, и много других стран в мире. Но лишь считанные единицы стран способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям", - добавил представитель Кремля.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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