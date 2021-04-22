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Путин обсудит с Лукашенко в Москве двусторонние отношения и Союзное государство

Предполагается, что президенты затронут вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг в Москве переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств планируют "обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства".

В свою очередь в пресс-службе президента Белоруссии отметили, что в числе запланированных тем переговоров - вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, обмен мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе. Предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

Путин и Лукашенко регулярно проводят личные встречи и общаются по телефону. В последний раз они созванивались 15 апреля. А 22 февраля Путин принимал Лукашенко в Сочи, где у двух президентов состоялись продолжительные переговоры, также они нашли время покататься на лыжах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств договорились активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб, чтобы компенсировать связанный с пандемией спад двустороннего оборота и "вывести на траекторию роста все основные показатели". 16 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин отправился с визитом в Минск, где обсуждались в том числе и эти вопросы. Тогда на переговорах с российским коллегой премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что пакет мер, направленных на углубление экономической интеграции двух стран, уже находится в высокой степени готовности.

Предстоящий визит Лукашенко проходит буквально через несколько дней после того, как спецслужбы России и Белоруссии пресекли подготовку убийства белорусского президента. Лукашенко, который заявил о причастности к подготовке этого преступления спецслужб США, рассказал, что эту тему Путин обсуждал в телефонном разговоре с президентом этой страны Джо Байденом. Позже Песков подтвердил, что в беседе, которая состоялась 13 апреля, этот вопрос действительно затрагивался.

21 апреля об этой ситуации Путин высказался и в послании парламенту. "Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - ну это уже слишком, все границы перешли", - подчеркнул он. Путин отметил, что преступники планировали не только убийство главы государства, но и госпереворот и массированную кибератаку на Белоруссию с блокадой Минска. "Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада, - заметил Путин. - Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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