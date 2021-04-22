Посол США в Москве прибыл в аэропорт

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда он отправится в Вашингтон на консультации, передает корреспондент ТАСС.

Автомобиль американского дипломата подъехал к терминалу с залом для правительственных делегаций.

Согласно расписанию, подходящим для вылета в Вашингтон является рейс со стыковкой в Лондоне, который отправится из Шереметьево в 10:00 мск.

Ранее Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус. Корреспондент ТАСС стал свидетелем отъезда дипломата из резиденции.

В машину посла загрузили три чемодана, после чего он сел в автомобиль и выехал за ворота.

Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.

В понедельник портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США сообщил, что Салливан на текущей неделе отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, а затем "в ближайшие недели" вернется обратно в Москву. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во вторник не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается на родину для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений.

В новость были внесены изменения (8:46 мск) — добавлена информация в заголовке и лиде.