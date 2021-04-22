Захарова: МИД РФ расскажет чешскому послу, что последует за дальнейшими действиями Праги

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. МИД РФ проинформирует сегодня посла Чехии в России о том, что может последовать за дальнейшими действиями Праги. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Сегодня в МИДе будет продолжен разговор с послом Чехии. Никаких гаданий, никаких, так сказать, предчувствий относительно тех шагов, которые они могут предпринять, не могут, больше не будет. Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Праги", - сказала она.

Логику действий Праги в отношении Москвы можно объяснить только "общим заказом" на подобное поведение, она не имеет ничего общего с дипломатией, заявила Захарова.

"Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Отработка идет заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно", указала дипломат.