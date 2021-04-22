В МИД РФ пообещали минимизировать ущерб для россиян в Чехии из-за высылки дипломатов

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия сделает все возможное для минимизации возможных негативных последствий высылки дипломатов из Чехии для российских граждан, находящихся на территории этой страны. Об этом заявил в четверг журналистам в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Отвечая на вопрос о том, как высылка российских дипломатов из Чехии может сказаться на положении граждан России, находящихся на территории этой страны, Вершинин сказал: "В любом случае нужно сделать так, чтобы ущерб для наших граждан был минимальным, и это будет сделало".

"Бесспорно, такие решения, которые принимались в Праге, это плохие решения, основанные на неверной информации и, видимо, принятые под внешним давлением, - отметил замглавы МИД РФ. - Думаю, что они не отвечают интересам как российской, так и чешской стороны".

"Мы можем вести диалог с любым государством в мире только на основе взаимного уважения и на достойных условиях, - сказал Вершинин. - Мы не можем воспринять какие-либо дискриминационные, необоснованные действия в отношении российской стороны. И мы на них даем соответствующий ответ".

17 апреля Прага объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск подозреваемых в Великобритании покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге их считают, возможно, причастными к взрыву во Врбетице.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.