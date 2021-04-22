Захарова прокомментировала заявления чешской стороны о паритете в численности дипломатов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чехия не пытается нормализовать дипломатическую работу, а устраивает перформанс. Об этом заявила в четверг в эфире радиостанции "Говорит Москва" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс, что они и делают", - сказала она, комментируя заявления чешской стороны о необходимости паритета в численности сотрудников диппредставительств в Москве и Праге.

Как отметила Захарова, у России и Чехии разная система формирования кадрового состава загранучреждений: "Очень многие государства - не только западные - нанимают людей среди местного населения. Таким образом формируют свое посольство. У нас этой практики нет. В качестве дипломатических сотрудников направляются исключительно дипломаты. Административно-технический персонал у нас тоже направляется из нашей страны".

Дипломат подчеркнула, что подавляющее большинство сотрудников посольства и генконсульств Чехии в РФ составляют россияне.

"Конфронтационная линия"

Россия даст соответствующий ответ, если Чехия продолжит придерживаться конфронтационной линии в отношении Москвы, заявила Захарова.

"Если есть желание разрешить проблему, она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ. И имею в виду ответ будет дан на соответствующие действия. И это Праге хорошо известно", - указала дипломат.

В этой связи представитель МИД воздержалась от проецирования негативного сценария развития событий. "Моделировать все эти вещи мы не считаем нужным, тем более в публичном пространстве. Мы работаем, - отметила Захарова. - Наши сотрудники работали, точно так же работали здесь и сотрудники чешской дипломатической службы, чешского загранучреждения. Работали и от российской стороны не видели никаких препятствий при осуществлении своих действий. Прага пренебрегла профессиональной работой своих сотрудников и поставила их в ситуацию, когда они стали просто разменной монетой для чешского правительства".