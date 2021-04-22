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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Володин сообщил о 10 первоочередных законопроектах для реализации послания президента

Речь идет о формировании соответствующих положений и норм федерального законодательства, указал спикер Госдумы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в четверг журналистам, что депутатам предстоит принять в ближайшее время порядка 10 первоочередных законов во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Мы понимаем, что нам необходимо будет как можно быстрее принять порядка 10 первоочередных законов, которые просто должны те задачи, о которых говорил президент, реализовать в виде уже положений и норм федерального законодательства", - сказал Володин по итогам заседания Совета Госдумы.

По его словам, вопрос реализации поручений президента будет обсуждаться с правительством РФ во вторник. "Мы ожидаем, что на Совете законодателей выступит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Григоренко Дмитрий Юрьевич, он возглавляет комиссию по законотворчеству правительства. Мы, таким образом, объединив усилия Государственной думы, Совета Федерации и правительства, сможем эффективно реализовать поручения президента, прозвучавшие в послании", - заключил спикер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияГригоренко, Дмитрий ЮрьевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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