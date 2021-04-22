Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализовывать послание президента

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство России сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента РФ Федеральному собранию. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Выполнение положений послания - это безусловный ориентир работы правительства", - сказал Мишустин. По его словам, кабмин совместно с депутатами, сенаторами и региональными властями должен сделать все необходимое для реализации президентских инициатив.

"Не надо ждать формального выхода поручений, президент все задачи в послании уже обозначил, начинать эту работу необходимо уже сегодня, прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу", - сказал премьер на заседании правительства.

Единовременные выплаты на каждого школьника по 10 тыс. рублей, о которых Путин сказал в послании, должны быть проведены без волокиты и лишних заявлений со стороны родителей, считает Мишустин. "Нужно, чтобы родители [школьников] могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты", - сказал глава кабмина. Он подчеркнул, что правительство в рамках реализации послания главы государства подготовит целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Кабмин, по словам Мишустина, в течение месяца подготовит новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, поскольку Путин в послании поставил задачу, касающуюся восстановления рынка труда. "Для этого правительство должно в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал глава кабмина.

Также премьер поручил максимально быстро обеспечить предоставление регионам РФ займов. "Надо максимально быстро обеспечить предоставление таких займов, чтобы субъекты Российской Федерации могли их использовать", - сказал председатель правительства, открывая в четверг заседание кабмина. "Это решение даст регионам дополнительные возможности для развития, реализации проектов", - отметил он.