МИД Чехии назвал дипломатический конфликт с Россией "размолвкой", а не холодной войной

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Чехия не находится в состоянии холодной войны с Россией, дипломатический конфликт между странами - "размолвка". Такую оценку дал в четверг в беседе с телеканалом CNN Prima News назначенный днем ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Это дипломатическая размолвка [между Чехией и РФ]", - сказал Кулганек, отвергая заявления о том, что Чехия находится в состоянии холодной войны с Россией. "Мне не нравится термин "холодная война". Мы переживаем очень сложный этап чешско-российских отношений. Чехия не несет вину за это", - утверждает Кулганек.

Он также сказал, что требование вернуть в Москву высланных Россией 20 сотрудников чешского посольства, на которое РФ должна дать ответ до 12:00 (13:00 мск), не является ультиматумом.

Кулганек сообщил, что проинформировал в четверг послов государств - членов НАТО в Чехии об инциденте в Врбетице, причастность к которому Прага приписывает Москве. "Все страны выразили Чехии однозначную поддержку и осудили нарушение нашего суверенитета", - сказал глава МИД и уточнил, что ему вскоре предстоит телефонный разговор с министром иностранных дел Германии.

17 апреля Прага объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.