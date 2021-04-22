Климов считает, что протестные акции в день послания имеют очевидную иностранную поддержку

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Несогласованные протестные акции, прошедшие в среду в ряде городов России, имеют иностранную поддержку. Об этом заявил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

"С помощью зарегистрированных иностранных агентов и иных ставленников Запада была срочно предпринята попытка организовать в день ежегодного президентского послания, 21 апреля, уличные беспорядки в ряде городов России, включая Москву и Петербург. О том, что эта акция имеет очевидную иностранную поддержку, говорит такой, например, факт: 19 апреля в русскоязычной версии немецкого государственного пропагандистского органа Deutsche Welle вышла статья под заголовком "Акция за [Алексея] Навального 21 апреля может определить будущее РФ", - сказал сенатор на заседании комиссии.

"Данную публикацию, адресованную гражданам России, трудно рассматривать иначе, как иностранное информационное обеспечение противоправных акций на суверенной территории Российской Федерации", - продолжил Климов.

По его мнению, эта провокация "с треском провалилась, как проваливались ранее и иные подобные попытки извне навязать народу [РФ] чужую волю".

Климов выразил надежду, что на этот раз на Западе прислушаются к России, примут во внимание сказанное президентом о красных линиях и прекратят "противоречащие общепризнанным нормам международного права явные попытки оказать деструктивное влияние на сугубо внутренние дела России, включая намерение вмешаться в электоральный процесс на предстоящих выборах в Госдуму".

"Правда, мне лично вериться с трудом, что здравый смысл у наших оппонентов возьмет верх над устремлениями тех, кто считает Россию противником и думает лишь о том, как сдержать наше развитие и отбросить на историческую обочину", - добавил глава временной комиссии СФ.

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России ведет мониторинг попыток вмешательства со стороны Запада и продолжит разработку законодательных предложений для ответов на недружественные акции, заявил Климов.

"Наша сенаторская комиссия ведет непрерывный мониторинг попыток вмешательства со стороны США, их партнеров по НАТО и иных зарубежных "доброжелателей". Попытки отдельных игроков на международной арене выйти за допустимые границы в отношениях между суверенными государствами не останутся незамеченными. Наша комиссия продолжит разработку предложений по законодательному обеспечению возможностей для соответствующих ответов на недружественные акции, в том числе и асимметричных", - сказал он на заседании комиссии.

Он подчеркнул, что противники России не скрывают желания "ввергнуть РФ в очередное хождение по мукам, подобно тому, как они провоцировали развал Российской империи в начале 20-го века, а затем и распад Советского Союза в канун века 21-го".

Протестные акции 21 апреля

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие около 6 тыс. человек. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в центре Петербурга в несанкционированной акции участвовали 4,5 тыс. человек. В пресс-центре МВД сообщили, что в несанкционированных акциях еще в 27 городах России приняли участие почти 3,5 тыс. человек.