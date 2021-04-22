Песков: Путин ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе, если сочтет нужным

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе, если посчитает необходимым. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если президент посчитает необходимым, он ответит сам", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что президенту РФ доложено об обращении Зеленского.

При этом Песков переадресовал в МИД РФ просьбу прокомментировать высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Запад рассмотреть возможность "отключения России" от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.