Толстой заявил, что Россия не будет выполнять политизированные решения институтов СЕ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия не будет выполнять ни резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с Алексеем Навальным, ни другие политизированные решения институтов Совета Европы. Об этом в своем Telegram-канале в четверг заявил глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей конституции или решению российского суда", - написал Толстой.

Вице-спикер напомнил, что "Навальный осужден за мошенничество". "Попытки же представить его в качестве политзаключенного и мученика, как представляли в свое время летчицу-наводчицу [Надежду] Савченко и режиссера-террориста [Олега] Сенцова, буквально вчера с треском провалились во время гуляний", - добавил Толстой, имея в виду прошедшие в среду протестные акции, оказавшиеся в ряде городов весьма малочисленными.

"Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы такие же провальные", - резюмировал Толстой.

В среду ПАСЕ в своей резолюции призвала Россию отпустить Навального на свободу до начала июня и обеспечить должный уход за его здоровьем, пока он находится в колонии. За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против - 26. Еще 11 воздержались.

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.

В МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки.