Кремль считает актуальным обсуждение глобальной стабильности на саммите "ядерной пятерки"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Инициатива Москвы провести саммит стран "ядерной пятерки" сохраняет актуальность, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о высказываниях главы государства Владимира Путина во время послания парламенту 21 апреля про "уравнение безопасности" и среду бесконфликтного существования. "Президент еще раз подчеркнул актуальность инициативы [о саммите "ядерной пятерки"] и особую ответственность, которую ядерные державы несут", - отметил Песков. Он обратил внимание на то, что Путин ранее обозначал основные задачи возможного саммита с тем, "чтобы сформулировать стоящие угрозы и основные подходы, которыми следует руководствоваться в поисках решений и ответов на существующие вызовы". "Это и есть эта формула", - указал пресс-секретарь президента.

В послании парламенту Путин говорил о том, что РФ настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать "уравнение безопасности". По мнению президента, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи". Путин выразил надежду, что его инициатива, выдвинутая в январе 2020 года, о саммите глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН будет реализована, как только позволят эпидемиологические условия.