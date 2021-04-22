Володин заявил, что Россия не на словах, а на деле реализует стандарты демократии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия в отличие от других стран реализует стандарты демократии не на словах, а на деле. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Наша страна отличается от других тем, что мы с вами не на словах, а на деле реализуем стандарты демократии. Смотрите, насколько мы разные, но мы живем в свободной стране", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Кроме того, Володин призвал принимать общественно значимые решения на основе консенсуса. Так он отреагировал на заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова с критикой драпировки Мавзолея Ленина на Красной площади во время проведения парадов Победы 9 мая. "У нас в обществе разное отношение к мавзолею, но наш президент однозначно сказал: не надо принимать решений, которые увеличивают напряжение в обществе. Так же и с драпировкой, и с другими решениями, которые вы предлагаете. Должен быть консенсус в обществе. И мы, представляя наших граждан в парламенте, этот консенсус должны поддерживать", - уверен председатель нижней палаты.

По его словам, парламентарии "более пиететно" обсуждают Владимира Ленина, "чем на тех съездах, когда его только похоронили". "Мы сейчас, потомки, более уважительно относимся к Сталину. И это именно потому, что такая атмосфера создана нашим президентом. Хотя Сталин - неоднозначная личность в истории", - добавил Володин.